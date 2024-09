Sarà il Sassuolo l'avversario del Milan negli ottavi di Coppa Italia

Il secondo turno di Coppa Italia tra Lecce e Sassuolo va ai neroverdi, che vincono per 2-0 con un gol per tempo: decidono Muharemović e D'Andrea. Gli emiliani affronteranno così il Milan negli ottavi di finale previsti per inizio e metà dicembre 2024.

Sconfitta per i salentini, che questo venerdì saranno a San Siro per affrontare il Milan. Ultime uscite da dimenticare per i giallorossi: prima il pareggio regalato al Parma nel recupero, ora la sconfitta in Coppa Italia.