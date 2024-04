SAS-MIL (3-2): entra Pulisic per Chukwueze. Pioli chiede a Leao come stesse prima del cambio

Subito dopo il gol annullato, Stefano Pioli toglie Samuel Chukwueze per lasciar posto a Christian Pulisic; l'americano avrà 25 minuti più recupero per cambiare la gara.

Secondo DAZN, Pioli ha chiesto a Leao come stesse prima di proporre il cambio citato in precedenza: il portoghese gli ha risposto di voler rimanere in campo.