Sassuolo, Carnevali: "De Zerbi? Potrebbe essere l'uomo giusto per il Milan"

vedi letture

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della sua lunga intervista Rai Gr Parlamento, ha toccato anche temi riguardanti la Serie A, come la presunta stanchezza dell'Inter: "Spesso si discute di un campionato di 18 o 20 club, io non penso sia questo il problema. La Champions quest'anno ha portato a tante partite in più e questo va a penalizzare le società che vi partecipano perché poi diventa difficile competere. Un problema di preparazione? È da vedere perché è il primo anno che le squadre partecipano a una Champions con tante gare in più".

Cambieranno diversi allenatori in A?

"Io sono stato impegnato a vincere un campionato di Serie B. Noi in generale abbiamo la fortuna di avere degli allenatori bravi che sono richiesti all'estero, penso che anche Pioli potrebbe rientrare il giro, ma la cosa importante è che i nostri allenatori sono richiesti".

Come valuta le prestazioni di Frattesi?

"Io con Frattesi ho un legame speciale, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Giocare nell'Inter non è semplice perché è un grande club. Se fossi il dirigente di un grande club, uno come Frattesi lo prenderei sempre, come lui ce ne sono pochissimi. Capisco che lui abbia la volontà di andare a giocare, ma l’Inter farebbe un errore a cederlo".

De Zerbi tornerà in Italia?

"Soltanto per averlo vicino me lo auguro. Sarebbe il momento e il caso che qualche società big potesse chiamarlo. Milan? Non ho idea di cosa abbiano in testa, se fossi al Milan probabilmente potrebbe essere l'uomo giusto".