Sassuolo, Carnevali: "Scamacca pronto per una big. Berardi? È un leader"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Scamacca e Berardi, giocatori accostati con una certa insistenza al Milan. “Gianluca è cresciuto molto. Caratterialmente, soprattutto. Ha ancora tanto margine di miglioramento, non ha completato la sua piena maturazione tecnica. Bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni. Ma può reggere benissimo le responsabilità di una piazza esigente. E giocando in mezzo a campioni già affermati, crescerà ancora”.

Con ogni probabilità, Berardi è ancora scosso per il clamoroso gol sbagliato contro la Macedonia: “Conoscendo bene Domenico - ha affermato Carnevali -, so che sta soffrendo per la sconfitta, non per il gol sbagliato, perché è un vincente e vorrebbe sempre vincere. L’eliminazione dal Mondiale gli ha fatto male di sicuro. Ha sbagliato un gol importante, è vero, ma per me è stato uno dei migliori in campo. Si è dato da fare, ha concluso tantissimo. Mimmo sa prendersi le sue responsabilità. È un leader, è forte nella testa”.