Sassuolo di nuovo in Serie A: torna la trasferta dell'ultimo scudetto del Milan

E alla fine, Serie A fu. Con un giorno 'di ritardo', perché il Sassuolo ha dovuto attendere l'esito odierno della gara dello Spezia, ma, dopo aver fatto il 'proprio dovere' battendo ieri il Modena nel derby emiliano, ha potuto gioire perché i liguri hanno pareggiato contro il Modena nel match che ha chiuso la 33ª giornata del campionato di Serie B: i punti di distanza tra le due formazioni, quando mancano cinque gare al termine e rimangono quindi 15 punti a disposizione, sono 16, di conseguenza non colmabili.

I neroverdi dovranno ora comunque consolidare la graduatoria per chiudere a ogni modo in bellezza. Dopo un anno in Serie B, nella prossima stagione tornerà la trasferta dell'ultimo scudetto del Milan.