Sassuolo-Milan, 50esima presenza per Thiaw in rossonero. Il club lo festeggia sui social

Nel beffardo pomeriggio di Reggio Emilia Malick Thiaw ha raggiunto un importante traguardo personale in rossonero. Stando infatti a quanto celebrato dalla stessa società con un post sui canali social, quella di oggi è stata la 50esima presenze con la maglia del Milan del difensore tedesco.

Arrivato dallo Schalke 04 nell'estate del 2022, dopo diversi mesi d'adattamento Thiaw è piano piano entrato negli schemi di Stefano Pioli diventando uno dei pilastri della formazione rossonera nella seconda metà della scorsa stagione. In questa, complice anche un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per tre mesi, Thiaw ha collezioanto 26 presenze in tutte le competizioni.

Sui social il Milan ha celebrato questo traguardo scrivendo: "Malick è arrivato a 50 presenze! Eccone molti altri!"