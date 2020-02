Savicevic: “Felice per Boban e Maldini ma sarà dura far tornare il Milan a quei livelli”

“Non mi aspettavo che Ibra a 38 anni potesse dare tutto quello che ha dato fino ad ora”. In vista del Derby della Madonnina, ha parlato Dejan Savicevic. “Ha dato più fiducia ai giocatori che scendono in campo da quando è tornato. Per ora sta facendo molto bene, speriamo continui così. È stato un rischio, ma il Milan ha fatto bene a riportarlo a Milanello”, ha confessato Savicevic a Radiorossonera. “Ho giocato tanti derby, sicuramente mi ricordo le vittorie, come il 5-0 in Coppa Italia contro l’Inter di Ronaldo, ma era sempre dura giocare contro di loro. Maldini e Boban? Non pensavo che Berlusconi avrebbe venduto il Milan poi però quando se ne sono andati sia lui che Galliani e Braida, mi ha fatto piacere rivedere Maldini e Boban, i giocatori della mia generazione. Sono contento per loro ma sarà dura far ritornare il Milan a quei livelli. Eravamo una grandissima squadra. “Derby? Lo vedrò con gli amici o a casa. Farò certamente il tifo per il Milan. Uomo sorpresa? Difficile fare pronostici, per me è importante che non giochi Lautaro perchè in questo momento è uno dei migliori giocatori in Italia, spero che Ibrahimovic giocherà. Il derby è una partita che si potrebbe decidere anche da calcio piazzato, è vero l’Inter ha molti più punti del Milan in questo momento ma non significa nulla. Spero che il Milan possa fare risultato”.