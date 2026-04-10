Savicevic su Kostic: "Devono gestirlo bene. Milan Futuro? Sarebbe meglio Serie B"

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Dejan Savicevic, in occasione della presentazione del libro "Il genio", ha parlato così di Andrej Kostic: "Già da due anni gioca in prima squadra. Prima in Montenegro poi al Partizan, anche se non ha avuto molto spazio nei primi 6 mesi. Adesso ha preso il posto da titolare anche se ha avuto qualche problema al tendine. Un ragazzo promettente, un vero centravanti.

Devono gestirlo bene. Se non capiscono che potrà avere opportunità, devono gestirlo bene. Milan Futuro? Già da due anni gioca in prima squadra, magari in prestito da qualche parte per farlo giocare. Anche in Serie B, deve essere titolare per trovare continuità. Spero non finisca come Adzic, ha perso due anni".