Scamacca: "Avrò sempre nostalgia dell'Italia. Tornerei per un'opportunità irrinunciabile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ho sempre avuto nostalgia dell'Italia e sempre l'avrò". Parla così Gianluca Scamacca, bomber del West Ham e attaccante nel mirino, tra le altre, di Roma, Milan e anche Juventus in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, nella quale cerca comunque di far passare un messaggio: "Se dovessi tornare in Serie A, non sarebbe perché ho fallito in Inghilterra, che non è così".

L'italiano ha comunque diverse squadre che lo stimano e lo accoglierebbero a braccia aperte: "Tornerei semplicemente perché si tratterebbe di una opportunità irrinunciabile. No, non sarebbe nemmeno un passo indietro per la mia carriera: il nostro campionato resta uno dei migliori", dice il centravanti degli Hammers, freschi vincitori della Conference League, senza alcuna titubanza.