Scambio di maglie nel pre partita tra Giroud e Mandanda

Per il Milan una trasferta in Francia non è mai banale: sono tanti i giocatori francesi rossoneri che vestono la maglia del Milan e che sono uomini chiave all'interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Tra questi c'è Olivier Giroud, miglior marcatore della nazionale francese e per questo molto amato dai tifosi transalpini in generale. Il capitano del Rennes, invece, è Steve Mandanda, storico portiere della nazionale che ha un solo anno in più rispetto all'attaccante del Milan.

Nel pre partita del Roazhon Park, non appena sono arrivate le squadre in campo, Giroud e Mandanda sono stati protagonisti di una scambio di maglie, con tanto di reciproco autografo. I due giocatori hanno poi posato insieme per una foto. Un bel gesto per due amici che hanno condiviso i tempi di una carriera e che oggi si ritroveranno l'uno contro l'altro.