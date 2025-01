Scanavino: "Juve-Milan gratis su Dazn rafforza legame con tifosi"

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Juventus-Milan è uno degli eventi sportivi più attesi dai tifosi e il fatto che, grazie a Dazn, tutti potranno vederla gratuitamente, renderà ancora più forte il legame tra gli appassionati e il nostro campionato". Csì Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus commenta l'iniziativa della piattaforma streaming. "Dall'ultimo incontro di Serie A visibile 'in chiaro' sono passati decenni ormai - ha aggiunto - ma ciò che non passerà mai è l'emozione che una sfida come quella di sabato all'Allianz Stadium sa trasmettere. Regalarla a tutti è un gesto significativo, perché il calcio è parte integrante della nostra società e della nostra cultura, e ci aspettiamo dunque un grande supporto anche dai nostri tifosi connessi da casa". "Siamo lieti che una delle sfide più attese del campionato sia trasmessa in chiaro su Dazn.

Un'opportunità per i tifosi delle due squadre, ma anche per tutti coloro che amano il calcio", il commento di Paolo Scaroni, presidente del Milan e appena confemato consigliere Lega Serie A. "Un'iniziativa che contribuirà a fare avvicinare più persone allo spettacolo della Serie A - ha aggiunto Scaroni - soprattutto le nuove generazioni. Continueremo a lavorare in sinergia, fra Lega Serie A e broadcaster, per rendere l'esperienza delle partite più accessibile, coinvolgente ed emozionante". (ANSA).