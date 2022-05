Scaroni a 'Stasera Italia': "Lo stadio si farà. Ho visto la squadra in gran forma e emozionata per le prossime tre partite"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di 'Stasera Italia' il presidente del Milan Paolo sacroni ha parlato del progetto stadio e del Milan. Queste le sue parole: "Lo stadio del Milan si farà e ci auguriamo in tempi brevi. Oggi sono stato a Milanello e ho visto i ragazzi in gran forma. C'è sempre quello spirito di coesione che ci ha fatto essere primi in classifica, siamo emozionati per le prossime tre giornate ma siamo fiduciosi"