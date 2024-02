Scaroni critico sulla ristrutturazione di San Siro: "Come si possono fare dei lavori in uno stadio nel quale ogni settimana entrano 70mila persone?"

Il presidente rossonero Paolo Scaroni, intervenuto questa mattina a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, ha parlato anche del nuovo stadio del Milan a San Donato e del tentativo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha proposto un progetto per la ristrutturazione di San Siro: "Abbiamo comprato i terreni, abbiamo avuto una decisione favorevole preliminare da parte del comune di San Donato, abbiamo tutta una serie di passaggi che riguardano la regione e altri enti locali. Siamo relativamente ottimisti, anche se in Italia essere ottimisti sulla costruzione degli stadi è un compito piuttosto arduo. Andiamo avanti, abbiamo bisogno di un nuovo stadio.

Il sindaco di Milano ci ha chiesto di fare un ultimo tentativo per vedere se è possibile una ristrutturazione, magari leggera, dello stadio di San Siro. Da questo punto di vista sono piuttosto negativo, non riesco a capire come si faccia a fare dei lavori importanti in uno stadio nel quale ogni settimana entrano 70mila persone. Tecnicamente è un tema difficile da affrontare. Ma ce lo chiede il sindaco e noi siamo rispettosi delle sue volontà".