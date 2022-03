Scaroni: "Faremo quanto necessario per dotare Milano di uno stadio moderno"

MilanNews.it

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando la vicenda legata alla costruzione del nuovo stadio: "Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciamo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i due club. Questo non vuol dire che, se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi, non guarderemmo ad altre ipotesi. Immagino che si finirà di costruirlo nel 2027-2028, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo, come quello che abbiamo progettato, possiamo aumentare i nostri incassi, investire di più nei giovani. Ma dobbiamo partire dallo stadio".