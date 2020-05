Scaroni, giocatori prime donne come cantanti Scala

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - San Siro è "obsoleto" per il calcio moderno e deve quindi lasciare il passo al progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Lo ribadisce il presidente rossonero, Paolo Scaroni, al portale Olympialex: "San Siro ha un grande nome ma è totalmente obsoleto per il calcio. E' una delle tre aree di cui si occupa Ivan Gazidis. Sta costruendo una squadra giovane, con giocatori adatti ad un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell'Ajax. E gestisce gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati". Scaroni fa un paragone tra un club e la Scala di Milano, di cui lui è stato per nove anni nel Cda: "La cosa più difficile da gestire sono le prime donne e i cantanti sono come i calciatori". (ANSA).