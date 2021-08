Scaroni sugli stadi: "Sono fondamentali. Gli altri hanno trasformato la partita in un evento"

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così del problema stadi: "Gli stadi sono fondamentali. Gli altri hanno trasformato la partita in un evento che dura mezza giornata. Il Milan pre pandemia incassava dallo stadio meno di 40 milioni, i concorrenti che troveremo in Champions sono sopra i 100".