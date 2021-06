Scaroni sul tema degli stadi: "Il Milan ricava meno di 40 milioni..."

Sul tema degli stadi, Paolo Scaroni ha spiegato ai microfoni de 'La Politica nel pallone': "Il calcio di oggi ha bisogno di stadi diversi rispetto a quelli di 50-60 anni fa. Non capisco perchè ci sono quelli che non sono d'accordo sulla costruzione di nuovi stadi. Poi sono gli stessi che pretendono risultati positivi da parte dei nostri club. I concorrenti del Milan che fanno sempre la Champions hanno ricavi da stadi superiori ai 100 miloni di euro, i nostri invece sono inferiori ai 40 milioni. Come facciamo a competere con queste società? Siamo in ritardo, ma dobbiamo arrivarci".