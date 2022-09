Scaroni sulla capienza del nuovo stadio: "Non abbiamo ancora deciso. Sarà tra 60 e 70 mila posti"

MilanNews.it

A margine dell'evento BMW, Automotive Partner e Premium Partner di AC Milan, svolto presso il Centro Sportivo Milanello, il Presidente Paolo Scaroni ha aggiunto un commento in merito al progetto del nuovo stadio a San Siro, focalizzandosi in particolare sul tema della capienza. Un elemento che verrà definito nel dettaglio solo in fase di progettazione esecutiva che seguirà il dibattito pubblico. "Non abbiamo ancora deciso niente, stiamo riflettendo su una capienza tra i 60 e i 70 mila posti. Quello che per noi è punto fermo è che vogliamo fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dal terzo anello non si vedono bene le partite. Siamo in una fase di ragionamento e siamo incoraggiati nelle nostre scelte dal fatto che lo stadio in questa stagione è più pieno del solito.”