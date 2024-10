Scharer vergognoso, così come il VAR. Rigore negato al Milan nel finale

vedi letture

Ennesima vergogna europea ai danni del Milan, che dal ritorno in Champions è stato martoriato e penalizzato da decisioni indecifrabili di arbitri e VAR. Come quella di questa sera, con Hincapie che fa fallo netto su Loftus-Cheek con un pestone nei minuti finali di Leverkusen-Milan. L'arbitro Scharer, che aveva tutto davanti agli occhi, incredibilmente non fischia. Inspiegabile anche il non intervento del VAR. Rossoneri penalizzati.