Schweinsteiger entusiasta di Ibra: "Fondamentale non solo con l'assist ma anche con la pressione su Marusic"

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista di Bayern Monaco e Manchester United, è rimasto impressionato dalla prestazione di Ibrahimovic nella vittoria rossonera all'Olimpico contro la Lazio. Il tedesco analizza così su Twitter le giocate di Zlatan: "Zlatan tiene aperta la corsa allo Scudetto! Non solo il suo assist è stato cruciale per il gol, ma anche il suo movimento e la chiusura (su Marusic, ndr) del retropassaggio al portiere prima che Rebic riconquistasse la palla. Questi sono i piccoli dettagli che fanno la differenza! Grazie Ibra!".

Zlatan keeps the title race for the #Scudetto open! Not only his assist was crucial for the goal, it was his movement & closing down the back pass to the keeper before Rebic won the ball. These are the small details which make the difference! Grazie @Ibra_official vrlo dobro