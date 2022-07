Scifo su De Ketelaere: "Un giorno varrà 100 milioni: capisco perché Maldini se ne è innamorato"

MilanNews.it

L'ex calciatore Enzo Scifo, nazionale belga, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport sui tantissimi giocatori suoi connazionali che giocano in Italia ma anche su quelli che potrebbero arrivare, come Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno del Milan per la trequarti. Scifo ha avuto parole al miele per il talentino del Bruges: "Se continua così, un giorno varrà 100 milioni. La cosa che impressiona è quanto cresce e con che velocità: in due anni ha bruciato le tappe e adesso non sai davvero dove possa arrivare questo gioiellino. Capisco perché Maldini si sia innamorato di lui e troverebbe anche un connazionale come Saelemaekers".