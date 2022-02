Scintille Lautaro-Theo. Sputo sì o sputo no? Palla al Giudice Sportivo

Il finale del derby ha visto Lautaro Martinez assai nervoso. Il toro interista, che in due derby di campionato non ha imbroccato mezza prestazione decente con tanto di rigore fallito all’andata parato da Tatarusanu, non ha gradito il modo in cui Theo Hernandez ha abbandonato il campo a seguito della sua espulsione per il fallo su Dumfries. Il terzino milanista, bersagliato dai fischi e dagli insulti dei tifosi interisti al primo rosso, ha portato la mano sinistra dietro l’orecchio per poi prendere la via degli spogliatoi. Qui, Lautaro, è scattato dalla panchina e si è esposto sulla vetrata antistante le scale e ha insultato, in spagnolo, Theo Hernandez. Le immagini di Dazn, andante in onda ieri sera in Sunday Night Square e riportate sui social, mostrano Lautaro parecchio arrabbiato e fare con la testa un movimento che sembra essere quello di uno sputo.

Le immagini, visualizzate sull’app di Dazn, sono controverse e possono essere interpretate sia nel caso più grave, ovvero quello dello sputo, sia nella misura opposta. La dinamica della gestualità di Lautaro e la presenza di un elemento che possa essere ricondotto ad uno sputo sono visibili, ma solamente il giudice sportivo, qualora i fatti venissero portati dinnanzi a lui, potrà esaminarle per prendere una decisione. Di sicuro c’è che a Lautaro la sconfitta è bruciata parecchio e che all’andata nessuno si scandalizzò troppo per l’esultanza polemica di Calhanoglu verso la Curva Sud che, come sabato, lo ha ricoperto di insulti.

Staremo a vedere se qualcuno, tra le persone preposte, avrà notato e refertato l’accaduto e se il giudice sportivo prenderà o meno in considerazione il fatto che, se confermato, sarebbe gravissimo.