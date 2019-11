Sconcerti: "Il decicit è il dramma del Milan. I rossoneri sono poca cosa"

Intervistato da Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato del Milan e della situazione che sta passando.

Povero Milan, e povero Pioli.

"Sono d’accordo, questo Milan è poca cosa. Pioli dice che punta alla Champions? Fa bene, perché se a questi giocatori dici che devono lottare per la salvezza diventa un guaio".



Ma secondo te il Milan rischia la B?

"No, non la rischia minimamente, la squadra è migliore di questa classifica. Non molto, ma è migliore. Il problema del Milan, comunque, non è che ha Krunic al posto di Gullit, ma che ha un deficit di 160 milioni. Ogni volta che Gazidis apre la porta perde mezzo milione: questo è il dramma del Milan".