Sconcerti: "Leao se posso scegliere non lo cedo mai"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Pellegatti, in un video sul suo canale YouTube, ha intervistato il noto giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue dichiarazioni su Leao e su quale sarebbe un’ipotetica cifra giusta per un’eventuale cessione del talento portoghese: “Leao se posso scegliere non lo cedo mai. Mi ricorda Henry con qualche diversità. Henry aveva il passo appena più lungo, Leao gioca con il pallone attaccato ai piedi: riesce a proteggere il pallone mentre fa lo scatto. Henry era uno che quando partiva alla velocità di Leao incrociava verso la porta, il portoghese ha meno questo senso del gol, tende ad allargarsi. Leao non è in discussione. Sono molto curioso però di vedere adesso la sua continuità anche con il problema che ha con lo Sporting. Per un ragazzo di 23 anni dovere tanti soldi a delle persone è un pensiero. Quando parlo di maturità parlo di costanza di rendimento, altrimenti Leao da un punto di vista tecnico è decisamente il giocatore migliore che c’è in Serie A sotto i 25 anni”.