Sconcerti: "Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan"

Nell'editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha affrontato il tema riguardante la possibilità di rinviare il derby tra Inter e Milan per le tante positività nella rosa di Antonio Conte: "Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, giornali, Federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli".