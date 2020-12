Sconcerti sul CorSera: "Milan, senza Ibra si sente la fatica"

Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il pareggio di ieri del Milan contro il Parma: "Senza Ibrahimovic ha problemi, li aveva avuti a Genova sette giorni fa, li ha moltiplicati con il Parma. C’è poco gioco di attacco, la diversità tocca solo a Calhanoglu che colpisce tre pali ma con tiri molto personali. Ricordo una sola parata di Sepe su tiro da lontano. Non a caso Pioli dopo il primo tempo ha cambiato due terzi del suo attacco e quasi invertito Kessie con Hernandez. Infine Rebic è un grande attaccante ma è l’opposto di Ibrahimovic, nel senso che vuole essere lanciato negli spazi ultimi, mentre Ibra si avvicina e scambia con chi porta l’azione. Il Milan non è una grande squadra sempre autosufficiente, questo lo si sapeva. In una giornata di poca fortuna e con gli schemi offensivi rovesciati, può capitargli di fare fatica. Perdere punti con squadre della zona grigia è però un errore profondo perché rilanci tutti gli avversari".