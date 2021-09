Sconcerti: "Superlega? Milan, Inter e Juve rischierebbero di non vincerla mai"

Ceferin è tornato sulla Superlega parlando di "disgrazia", parole giuste secondo Mario Sconcerti? Ecco la sua risposta a TMW: "La Superlega è stata bocciata dalla gente e non dai tribunali, bocciata da calciatori e dirigenti. Secondo me si è perso di vista il problema. Juve, Milan e Inter in tornei così rischierebbero di non vincere mai. Piacerebbe davvero questo?".