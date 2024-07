"Se giocassimo 4-3-3 o 4-2-3-1 spero di avere comunque 3 attaccanti" Così Pellegatti sul mercato rossonero

In merito al calciomercato rossonero è intervenuto così il giornalista e noto tifoso milanista, Carlo Pellegatti commentando la trattativa che vedrebbe Morata come possibile attaccante del Milan in vista della prossima stagione.

Queste le sue considerazioni a Radio Rossonera ha detto la sua sulla possibile composizione dell’attacco del Milan: Se giocassimo 4-3-3 o 4-2-3-1 spero di averne 3. Spero in ogni caso che Morata non escluda un terzo attaccante. Non so se faranno entrambi, a questo punto dato che a Fonseca piace, farei David che costa meno, con Morata e Jovic”.