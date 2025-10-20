Se Modric fosse un tennista, chi sarebbe? La risposta di Jannik Sinner

Se Luka Modric fosse un tennista chi sarebbe? Il fuoriclasse della racchetta Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, ha risposto a questa domanda che gli è stata rivolta da una giornalista di Sky Sport 24.

La risposta di Sinner: "Mamma mia, questa è difficile! Beh sicuramente uno dei migliori al mondo perché è lì: vede delle giocate che tanti altri giocatori non vedono. È molto imprevedibile, secondo me quando è in campo riesce a fare delle giocate pazzesche. Forse un po' Carlos Alcaraz da quel punto di vista lì perché ha una bellissima mentalità, mi hanno detto che mentalmente è incredibile, lavora sempre tanto: quindi ti dico lui però è una risposta con cui non in tanti andranno d'accordo"