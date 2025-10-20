Leao vede viola e si trasforma: Fiorentina la sua vittima preferita, e quei gol sempre sotto la Sud

Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Fiorentina, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie a una doppietta di Rafael Leao, che ha segnato un gol su azione e uno su rigore. Questo successo permette ai rossoneri di tornare in vetta alla classifica di Serie A. Di grande impatto la prestazione (e gol) di Rafa Leao, che nella Fiorentina ha trovato la sua vittima preferita.

Infatti, Leao ha segnato sei gol alla Fiorentina, sua vittima preferita. Nel 2019/20 il primo con la maglia del Milan (sotto la Sud) nel 2021/22 anno dello scudetto gol decisivo a Terracciano (sotto la sud), ieri sera torna titolare e segna una doppietta, sotto la sud e porta Milan primo in classifica.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (12'st Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45'st De Winter), Leão (47'st Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu; Sala. All.: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (42'st Džeko), Nicolussi Caviglia (43'st Sohm), Fagioli, Gosens (24'st Parisi); Fazzini (24'st Guðmundsson), Kean (32'st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour; Sabiri. All.: Pioli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Gol: 10'st Gosens (F), 18'st e 41'st rig. Leão (M).

Ammoniti: 5'st Athekame (M), 9'st Nicolussi Caviglia (F), 15'st Fofana (M), 29'st Tomori (M), 40'st Parisi (F), 43'st Ranieri (F).