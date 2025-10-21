Bergomi: "Il Milan sta bene. Leao le cose migliori le fa partendo da quella parte"

Beppe Bergomi, durante Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria del Milan sulla Fiorentina: "Sono vittorie pesanti, mantiene l'energia positiva. Il Milan sta bene, un passo falso oggi poteva non ridimensionare, perché le assenze erano pesanti.

Anche i cambi, non ne aveva molti. Ci sono assenze e assenze, giocatori importanti e giocatori decisivi. Questa vittoria per il Milan è un bel passo in avanti, mantiene il trend positivo. A Torino era un'altra partita che il Milan meritava di vincere sotto l'aspetto del gioco.

Oggi la rimonta con due gol di Leao, che le cose migliori le fa sempre partendo da quella parte, per rientrare calciatore in porta o creare delle occasioni".