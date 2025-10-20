Marco Simone: "Contento che Allegri sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta"
MilanNews.it
L'ex attaccante rossonero Marco Simone è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com in Esclusiva. Tra i temi toccati nella sua intervista, ovviamente anche quelli legati al Milan, attuale capolista del campionato di Serie A Enilive.
Le parole di Marco Simone sul Milan e su Max Allegri: "Per quanto riguarda il primo posto in classifica del Milan, non posso però che essere contento e fare i complimenti al mister Allegri e a tutto lo staff. Sono davvero felice che sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta e che stia continuando a togliersi soddisfazioni personali: riportare subito la squadra a questo livello è senza dubbio qualcosa di gratificante".
Pubblicità
News
Il Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?di Antonio Vitiello
Le più lette
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Guillaume Restes: "Io al Milan? Per ora sono concentrato sul Tolosa, vediamo..."
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com