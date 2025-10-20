Marco Simone: "Contento che Allegri sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta"

L'ex attaccante rossonero Marco Simone è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com in Esclusiva. Tra i temi toccati nella sua intervista, ovviamente anche quelli legati al Milan, attuale capolista del campionato di Serie A Enilive.

Le parole di Marco Simone sul Milan e su Max Allegri: "Per quanto riguarda il primo posto in classifica del Milan, non posso però che essere contento e fare i complimenti al mister Allegri e a tutto lo staff. Sono davvero felice che sia riuscito a rimettere il Diavolo in vetta e che stia continuando a togliersi soddisfazioni personali: riportare subito la squadra a questo livello è senza dubbio qualcosa di gratificante".