Se Pioli parte? Bertolucci: "Molti dicono Conte sì, Conte no. Non bisogna sognare i Klopp e i Guardiola"

vedi letture

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha approfittato della pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, per fare quattro chiacchiere con l'ex tennista Paolo Bertolucci che è un noto tifoso del Milan. Nella chiacchierata, pubblicata sul canale YouTube di Pellegatti, sono stati affrontati diversi temi: dal futuro di Pioli e in più in generale quello della panchina del Milan, agli obiettivi per questo finale di stagione. Ma si è parlato anche dei giocatori che sono ritenuti incedibili e di chi dovrebbe essere il nuovo attaccante della squadra rossonera nella prossima stagione. Le parole di Bertolucci.

Le dichiarazioni di Bertolucci su chi gli piacerebbe al posto di Pioli se il mister rossonero dovesse salutare a fine stagione: "Molti dicono Conte sì, Conte no. Conte è un professionista come lo sono gli altri, come lo è Pioli. Nel momento nel quale lavorano per una squadra tifano per quella squadra e fanno di tutto per quella squadra. Ibra prima era juventino, poi interista, poi milanista. E quello va bene. Conte che prima era juventino e poi interista allora non va bene? È un professionista serio ecc, sicuramente valido. Poi credo non bisogna sognare i Klopp e i Guardiola, bisogna rimanere con i piedi per terra e capire cosa si può spendere”.