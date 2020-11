Seedorf: "Il Milan sta mettendo le basi per essere competitivo. Spero possa vincere lo scudetto"

Clarence Seedorf ha parlato così dei rossoneri in un video per il Corriere dello Sport: "Il Milan che ha vinto lo scudetto nel 2010/2011, lo ha vinto in un anno duro, perché alla fine i campionati non si vincono così facilmente. Sono momenti di grande tensione quando per forza dovevi portare a casa il risultato contro squadre che magari si stanno giocando qualcosa di importante. Si deve avere molta pazienza, molta professionalità. Mi ricordo la vittoria con la Fiorentina fuori casa, poi il Genoa in casa...sono state partite fondamentali e complicate per rimanere in alto nella classifica. Poi c'è stata la partita a Roma, che ci ha dato la celebrazione di un campionato portato a casa. Io sono orgoglio di aver fatto parte di questo ultimo scudetto. Il Milan sta facendo molto bene in questo momento e sta mettendo le basi per essere competitivi fino a fine stagione, e speriamo che possa portare a casa lo scudetto".