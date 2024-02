"Sempre insieme a te sarò": attesi circa 2000 tifosi del Milan al Roahzon Park

vedi letture

Nonostante lo scivolone di Monza e gli oltre 1800 chilometri che dividono la città di Milano da quella di Rennes, la risposta dei tifosi del Milan non si è fatta di certo attendere. Stando infatti a quanto raccolto nella giornata di ieri da MilanNews.it, questo pomeriggio sono attesi circa 2000 tifosi rossoneri al Roahzon Park, una vera e propria "armata" che con il suo tifo proverà a spingere la formazione di Stefano Pioli verso la qualificazione.

Una bella storia arriva anche da Seregno. Ieri è infatti partito per un viaggio lunghissimo un pullman dalla cittadina brianzola carico di tifosi del Milan per sostenere la squadra di PioliUna bella testimonianza d'amore dei sostenitori rossoneri alla squadra, sicuramente non l'unica perchè saranno tanti i milanisti che si sono mossi verso il profondo nord della Francia.