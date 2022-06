Sensemakers - Top 15 media italiani sui social a maggio: MilanNews.it al 10° posto

Fonte: PrimaOnline

Maggio si dimostra sui social il mese del calcio, come si evince dalle classifiche elaborate da Sensemakers in collaborazione con Primaonline. La Top 15 media italiani vede numeri in crescita su tutti i player legati al mondo del pallone, che ha visto la conclusione della volata scudetto, e ciò è confermato anche dal ranking dei Best Performing Post dove quattro dei dieci contenuti più performanti appartengono a media sportivi.

Sul podio, anche nel mese di maggio si confermano nell’ordine Sky Sport (+6% rispetto ad aprile), Cronache di Spogliatoio (+9%) e La Gazzetta dello Sport (+19%). Quest’ultima ha visto una crescita esponenziale delle interazioni su Instagram a partire da marzo 2021, con una ulteriore impennata da febbraio 2022, con il dato di engagement di Instagram in crescita di circa 2 milioni di interazioni al mese. Tra i contenuti condivisi dai tre player con i momenti topici del mese che hanno riguardato il calcio italiano e internazionale: la commozione di Ranieri in occasione della standing ovation dei tifosi di Roma e Leicester durante la sfida di Conference League all’Olimpico per Sky Sport, le lacrime di Dybala alla sua ultima a Torino con la maglia della Juve per Sky Sport e la Gazzetta dello Sport, la celebrazione dello scudetto del Milan con Ibra capopopolo per Cronache di Spogliatoio, e infine la celebrazione del Re di Coppe Carlo Ancelotti per tutti.

In crescita moderata i media dell’informazione, ad eccezione del Corriere della Sera e di Sky TG24. Fanpage vede un incremento in termini di interazioni del 6% e del 63% sul dato delle visualizzazioni video. È interessante notare che i post più performanti di queste testate siano relativi a notizie di cronaca. Il contenuto più apprezzato per il Corriere della Sera riporta la notizia del concerto gratuito che Fedez organizzerà in piazza Duomo a Milano nel mese di giugno dopo essersi riappacificato con J-Ax.

Per La Repubblica, invece, il post che ha raccolto il più alto livello di interazioni è una simpatica scena che ha visto come protagonista la regina di Spagna, Letizia Ortiz, la quale, durante una premiazione, indossava lo stesso abito low cost di una delle donne premiate. Per Fanpage invece, il contenuto che ha generato più engagement è la triste notizia della morte, in seguito a un malore, del marito di una delle maestre vittima della strage in Texas.

Da segnalare l’ingresso nella Top 15 delle pagine social di Milannews.it, testata giornalistica dedicata al Milan, che in seguito alla condivisione di contenuti inerenti alla finale di campionato e alle vittorie dei rossoneri si aggiudica la decima posizione. Il post con il più alto livello di engagement è la ripresa dall’alto dell’arrivo del pullman della squadra prima di Milan-Atalanta, con l’accoglienza da brividi dei tifosi rossoneri.

Infine, tra i media del food, va segnalato nel mese di maggio il sorpasso in termini di engagement da parte di GialloZafferano, che per poche centinaia di interazioni scavalca Cookist, il quale a sua volta tiene sul dato di video views. Il contenuto più performante del brand di casa Mondadori è un classico della tradizione italiana: la ricetta delle polpette del creator Manucookandrock.