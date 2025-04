Sensini: "Conceiçao sta cercando di trasmettere la sua grinta al Milan, ma deve essere seguito"

Nestor Sensini, ex compagno di squadra alla Lazio di Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi, ha parlato così di loro alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di stasera di Coppa Italia: "Simone è in una situazione privilegiata, non credo che al Bayern siano contenti di affrontarlo. Lo aiuta anche una struttura societaria molto forte: oggi all’Inter le cose funzionano e, infatti, lo stesso allenatore rimane là per 4 anni senza stancarsi. Non è banale... Sergio al Milan sta lentamente cercando di ambientarsi, ma ha trovato una situazione più complicata: non so se continuerà, ma non ha avuto tempo per incidere. Che siano due grandi tecnici è chiaro ma, visto da fuori, questo è il tempo dell’Inter.

Sergio era un combattente come ce ne sono pochi, cattivo per davvero. Si arrabbiava facilmente e, quando le cose andavano male, faticava a passarla: gli dicevamo che serviva un pallone per lui e uno per gli altri. Ora cerca di trasmettere questa grinta anche al Milan, ma deve essere seguito. Simone ha un carattere più docile: non gli serve essere duro per essere ascoltato".