Serafini: "Arbitri e VAR? In questi anni col Milan sto vedendo cose singolari"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV post Milan-Spezia: "Fabbri si è fatto scappare di mano la gara, non ha vauto autorevolezza e non c'è stata coerenza tra un'azione e l'altra. Col Milan in questi anni sto vedendo cose singolari, cioè che poi non vedo su altri campi: la mano sulla spalla di Tomori col Chelsea, il gol annullato con lo Spezia l'anno scorso, questa partita che era un tiro al bersaglio ed è finita quasi in rissa...".