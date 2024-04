Serafini: "Chukwueze giocatore del futuro, dimostra di valere i soldi che il Milan ha speso"

vedi letture

Nel pre partita dell'Allianz Stadium, in studio del canale tematico Milan Tv, ha parlato il giornalista Luca Serafini. Le sue parole sul ruolo di Samuel Chukwueze, il quale sta vivendo un periodo di grande forma, il migliore da quando è arrivato a Milano per vestire la maglia rossonera.

Le parole di Serafini su Samuel Chukwueze in forma ma ancora in panchina: "Chukwueze ha una condizione lucida e splendida in questo momento, è sempre decisivo. Vero che Pulisic è mancato un po’ nei grandi appuntamenti, dal punto di vista della partecipazione da lui e Loftus-Cheek mi aspetterei di più in alcuni momenti. Pioli si affida ai fedelissimi per tirare una riga su questo momento. Chukwueze è un giocatore del futuro, quando dicevamo che certi giocatori vanno aspettati è vero: sta dimostrando di valere la ricerca dell’anno scorso dei grandi club e i soldi che ha speso il Milan".