Serafini duro: "Frana dal punto di vista nervoso, tattico e tecnico. Idee drammaticamente assenti"

Flop Milan in Europa League. I rossoneri non riescono nell'impresa di rimontare la Roma all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti e nonostante l'inferiorità numerica per un'ora, vincono 2-1 e accedono alla semifinale. Altra prestazione horror dal punto di vista difensivo per il Diavolo che ora chiude, virtualmente, la sua stagione. Grande delusione per il Milan. Ai microfoni di Milan Tv al termine della gara in studio è intervenuto Luca Serafini, giornalista.

Le parole di Luca Serafini: "Si è trattato di 180 minuti deludenti, C’è stata una frana dal punto di vista nervoso, tattico e tecnico. Ieri Pioli ha parlato di difesa di squadra e dopo 20 minuti dei sotto 2-0. Una squadra sconclusionata. Con l’espulsione avvenuta al 30’, non è successo nulla: nel secondo tempo assenti drammaticamente idee, creatività e grinta. Se c’è una squadra che ha mantenuto ordine, reattività e lucidità è stata la Roma che ha avuto l’occasione per il terzo gol. Ho visto solo un paio di ciabattate di Jovic e il gol di Gabbia. Ora il derby va affrontato con dignità e orgoglio. Stasera di fatto la stagione del Milan finisce, con il derby che non è una questione campanilistica o di rimandare la festa: si tratta dopo la sfilza di derby persi di dare una sistemata"