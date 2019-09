Serafini: "Giampaolo deve chiarire il suo sistema, ma non abbiamo risposte"

Luca Serafini, giornalista sportivo, ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, commenta il Milan e la sua trama di gioco: "Il di gioco di Giampaolo? Dovrebbe chiarirci qual è il suo sistema, ma non abbiamo risposte. Perchè il Milan non riesce a tirare in porta? Qual è la formazione titolare? Per ora vedo solo centinaia di passaggi orizzontali tra gli uomini dell'anno scorso."