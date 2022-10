Serafini: "I cambi di Pioli un messaggio chiaro: voleva vincere la partita"

MilanNews.it

Intervenuto a Milan TV nel post partita di Empoli-Milan, Luca Serafini ha commentato così la vittoria esterna rossonera: "È una partita giocata male, le partite sporche le giochi con le squadre superiori all’Empoli. Qui nel primo tempo ha sbagliato due gol già fatti, poi sicuramente hanno influito due fattori: un campo di patate che in Serie A non si può vedere e i cambi per gli infortuni che hanno scombussolato un po’ la squadra. Vittoria pulita nel punteggio ma non è stata giocata molto bene. Contro questi avversari devi giocare con un piglio differente. Bisogna in queste partite, con tutte le difficoltà, avere un’intensità come quella avuta negli ultimi minuti. I messaggi che manda Pioli sono inequivocabili: con i cambi ha detto alla squadra di voler vincere la partita".