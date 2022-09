Serafini: "Il Milan ci dà solo certezze che all'esterno non vengono molto percepite"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, noto opinionista rossonero, si è così espresso al canale Youtube di Carlo Pellegatti post Milan-Napoli: "Cosa mi rimane dentro? La rabbia per il risultato c'è, la soddisfazione per come l'ha giocata anche; i rossoneri giocavano contro una grande squadra, che fatica molto contro squadre chiuse e che, contro una squadra che l'ha pressata a tutto campo, hanno subito 22 tiri in porta. C'è voglia di tornare in campo subito: questa squadra ci dà solo certezze che all'esterno non vengono percepite, a cominciare dalla forza che in Italia viene sottovalutata, allo spartito tecnico-tattico che è quello a prescindere dagli uomini, la capacità di non sbagliare mai due partite di fila. Rimane l'amaro in bocca per la sconfitta immeritata, ma ci sta... Firmerei da tutte le parti per perdere una partita ogni 25".