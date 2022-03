Serafini: "Per rompere il ghiaccio in certe partite bisogna vincere qualcosa. Devi fargli male!"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

"Per rompere il ghiaccio bisogna vincere qualcosa: che sia la Coppa Italia, così partiamo dal basso, oppure qualcosa in più, altrimenti in partite con le piccole ti viene il braccino... Perché con l'Empoli giochi bene il primo tempo e poi non nel secondo? Okay che sono organizzati, ma devi fargli male". Sono le parole di Luca Serafini, giornalista e opinionista di Milan Tv dopo la partita vinta dai rossoneri contro i toscani.