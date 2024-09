Serafini: "Reijnders trequartista soluzione naturale, ha bisogno di andare per la prateria come con l'Olanda"

Per Milan-Venezia di questa sera mister Fonseca pare aver scelto per un cambio a centrocampo: Reijnders più avanzato e Loftus-Cheek nei due di centrocampo. A proposito del centrocampista olandese Luca Serafini, noto giornalista, parla così:

"La vedo come una soluzione naturale, è un giocatore offensivo, non gli si riesce a chiedere un lavoro diverso da quello, anche fisicamente. In una situazione come questa Reijnders ha bisogno di andare per la prateria come ha fatto con l’Olanda, dove riesce a fare un minimo di collegamento con il settore laterale".