Serafini: "Rivedendo i gol presi sembra che i giocatori non abbiano la percezione del pericolo"

Luca Serafini, intervenuto durante "L'inferno del lunedì" su Milan TV, ha commentato così i gol subiti dal Milan nelle ultime uscite: "A rivedere i gol presi contro Spezia e Inter sembra che i giocatori non abbiano nessuna percezione del pericolo, come dei cuccioli che attraversano la strada. Dopo 4 minuti nel derby prende gol in 6 contro un solo attaccante. I difensori sono messi uno peggio dell’altro. Hai un avversario, a cosa stanno pensando? Sul terzo gol Kessie non può non capire il pericolo, lo lascia andare. Deve fare fallo”.