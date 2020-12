Serafini: "Straordinario lavoro di Pioli e della società. Ora qualche aiuto dal mercato"

Intervenuto con un videomessaggio su Sport Mediaset, il giornalista Luca Serafini ha commentato così la vittoria dei rossoneri di ieri sera: "Il Milan conclude il 2020 con una vittoria sofferta sulla Lazio, ma con un primato in classifica confermato. In una partita contrassegnata dalle molte assenze, credo che il primato, e questa lunga serie di imbattibilità, abbiano coronato uno straordinario lavoro fatto da Pioli e dalla società nel momento in cui l'ha confermato. Adesso si ricomincia a gennaio, immaginiamo con qualche recupero importante e con qualche aiuto a Pioli dal mercato".