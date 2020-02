Serafini sul Milan: "Nella ripresa non è entrato in campo, c'è stato un grave black-out mentale"

Luca Serafini, nel post-partita di Inter-Milan, ha commentato così a Milan TV la sconfitta dei rossoneri nel derby: "Primo tempo del Milan perfetto, sembrava in controllo assoluto. Poi nel secondo tempo il Milan non è tornato in campo. E' sicuramente un fatto mentale, nella ripresa sono mancati i protagonisti del primo tempo. C'è stato un grave black-out mentale, è calata l'attenzione e la concentrazione. Il Milan ha smesso di giocare nel secondo tempo, non è più entrato in campo".