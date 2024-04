Serafini sulla formazione: "Potrebbe diventare un 3-4-3. Mi sembrava che Reijnders stesse meglio di Bennacer..."

Manca veramente pochissimo al fischio di inizio di Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League che si giocherà allo Stadio Olimpico alle 21: i rossoneri devono rimontare il gol di svantaggio maturato sette giorni fa nel primo atto giocato a San Siro. Per il Diavolo c'è solo un risultato: la vittoria con due o più gol di scarto. Una vittoria con una sola rete di scarto rimanderebbe tutto ai supplementari. Nel pre partita di Milan Tv è intervenuto in studio il giornalista Luca Serafini. Le sue parole.

Le parole di Serafini sulle scelte di Pioli: "La coppia dei centrali, Tomori e Gabbia, è quella più affidabile in questo momento. Thiaw deve recuperare la stabilità dopo l’infortunio. Mi sorprende la preferenza di Bennacer rispetto a Reijnders, prima per una questione di condizione perché l’olandese mi sembrava stesse meglio di Bennacer negli ultimi tempi. Tra le righe vedo un dispositivo che potrebbe diventare un 3-4-2: Musah a destra con Bennacer al centro con Loftus che si abbassa e Theo a sinistra. Una formazione studiata per mutare il dispositivo in corsa".