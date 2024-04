Serafini torna su Milan-Roma: "Credo che la lettura in campo debbano farla soprattutto i giocatori, senza attendere istruzioni"

Luca Serafini ha espresso il suo parere in vista di Roma-Milan in un pezzo sul blog di Filippo Galli, ex calciatore rossonero, filippogalli.com. Nel corso del suo pezzo, pubblicato lunedì, Serafini ha avuto modo di tornare anche sulla gara di andata di San Siro che i rossoneri hanno perso per 1-0 e nella quale si è parlato molto delle novità tattiche di De Rossi con cui ha imbrigliato Pioli. Serafini ha commentato: "Indubbiamente strano che il tecnico rossonero non abbia cambiato in corsa il dispositivo, di solito lo fa. Un’idea avrebbe potuto essere portare un 3-4-1-2 accentrando Leao e liberando la corsia uno contro uno tra Hernandez ed El Shaarawy – che i più hanno ritenuto il trucco vincente di De Rossi. L’altra sarebbe stata spostare sull’esterno anche Rejinders (a Firenze aveva funzionato)".

Poi Serafini ha continuato, chiamando in causa gli stessi calciatori rossoneri: "Credo però che la lettura in campo debbano farla soprattutto i giocatori, senza attendere istruzioni. Se tu Theo e Rafa sbatti la testa contro El Shaarawy e Celik una, due, tre, cinque volte, alla sesta dovrebbe venirti naturale fare movimenti e occupare posizioni diverse, chiedere l’aiuto dei compagni, sollecitare la panchina (perché no?), come Maignan ha fatto platealmente nei confronti dello stesso Leao e di Bennacer un paio di volte".